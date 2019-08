Opbouw Psy-Fi in Leeuwarden is begonnen; festival richt zich op wetenschap

Het festival heeft een zero-tolerancebeleid wat drugs betreft. Dat is volgens Wiebe Kootstra van de organisatie geen probleem. "Onze bezoekers gebruiken wel, maar dat gaat om zogenoemde downers, dat is legaal spul. Op de briefing met de beveiligers is dat ook allemaal besproken."

Hij vergelijkt het festival met Woodstock dat dit jaar 50 jaar geleden is gehouden. "Dat was ook heel gemoedelijk en dat is het bij ons ook. We hebben nul agressie. Mensen komen van over de hele wereld, er zijn wel meer dan honderd nationaliteiten, maar iedereen gaat heel vreedzaam met elkaar om."

Met het thema 'Seed of Science' richt het festival zich dit jaar meer op de wetenschap. Naast de verschillende muziekpodia zijn er ook lezingen, waaronder een van een wereldberoemde wetenschapper over vleermuizen. "Natuur is belangrijk voor ons, alle productie gaat op gerecyclede brandstof."