Sjerp Jaarsma houdt inloopmiddag om plan Sybrandy's toe te lichten

Jaarsma, eigenaar van strandpaviljoen De Hege Gerzen in Oudemirdum, wil alle attracties opkopen en verplaatsen naar zijn terrein. Op De Hege Gerzen is deze dag een inloopmiddag voor belangstellenden en partijen die mogelijk aan het plan zullen meewerken. Hij hoopt dat It Fryske Gea ook komt.

De natuurorganisatie heeft eerder aangegeven bezwaar te hebben tegen die plek. "Ik begrijp dat niet, want in hun beleid staat dat ze willen dat mensen de natuur kunnen beleven", vertelt Sjerp Jaarsma. "En dat wil ik ook. Ik heb een idee om natuureducatie aan te bieden. Daar heb ik een hectare voor beschikbaar en zou graag hulp willen hebben van It Fryske Gea om dat in te richten. Kinderen kunnen leren over het ontstaan van het klif en de kwetsbare natuur."

Stage

Sjerp Jaarsma heeft afgelopen vrijdag stage gelopen bij Sybrandy's. "Ik heb een dag meegedraaid om in de praktijk te zien hoe het werkt. Dat is me erg meegevallen. En ik heb met het personeel gesproken. Sommigen werken er al tien jaar en ze zijn bezorgd dat ze hun baan verliezen. Nog een week is het park open en dan staan al deze mensen op straat. Er gaan negentien arbeidsplekken verloren en dat trek ik me erg aan."