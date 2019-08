Dylan Drent over schorsing: "Belachelijk, KNKB houdt zich niet eens aan eigen regels"

Drent deed in juli mee aan een straatkaatswedstrijd in Leeuwarden, terwijl hij als hoofdklasser volgens de KNKB-regels in Easterein had moeten zijn. In Easterein was een door-elkaar-loten partij. Drent en een aantal andere kaatsers waren daarover vooraf met een mailtje gewaarschuwd. Drent kaatste toch in Leeuwarden en won de Horecapartij op het Oldehoofsterkerkhof. De kaatsbond besloot om Drent twee wedstrijden te schorsen. Als de kaatser daar niet tegen in beroep gaat, kan hij niet meedoen aan de kaatspartij in Bitgum, een partij die geen kaatser wil missen.

"Belachelijk"

Dus gaat hij vast in beroep, al wil hij daar zelf nog niets over loslaten. "Laat ze maar even nadenken, bij de KNKB," zegt hij eerst bondig. Maar na wat aandringen, laat Drent meer los over zijn visie op dit besluit. "Ik vind het belachelijk. Kijk ik weet ook wel dat ik fout zit, want ik heb me niet aan de regels gehouden. Al wist ik oprecht niet dat ik geen door-elkaar-loten mocht missen. Dat wist ik dus niet, maar vervolgens geef ik mij op en krijg ik dinsdag een mail van de KNKB, na de aanmeldingstijd, met de mededeling dat ze niet willen dat ik zaterdag kaats, want dan krijg je een schorsing. Laat het mij dan die maandag weten, zodat ik me nog op kan geven, want als liefhebber ga ik natuurlijk niet een heel weekend niet kaatsen."