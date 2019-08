Een kaatswedstrijd zonder kransen voor Sijbrandij of Tuinenga. Tineke Dijkstra wint

Dat het partuur van Dijkstra wint is bijzonder, want dit hele kaatsseizoen zijn het de parturen van Nynke Sijbrandij en Ilse Tuinenga, die de overwinning op naam schrijven. Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra haalden de finale in Wommels niet. In de halve finale verloren ze met 5-5-6-6 van partuur Tuinenga.