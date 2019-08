Partuur Van der Bos schrijft honderdste overwinning op naam

Met deze overwinning komt Triemstra op een puntentotaal van 783 punten en dat is dan weer twee punten minder dan kaatser Wiep van Wierum, de nummer drie van het klassement allertijden. Mogelijk haalt Triemstra deze punten al op de volgende kaatspartij in Bitgum volgend weekend. "Wij mogen twee keer in Bitgum, dus twee kansen om minimaal twee punten te halen. Het gaat allemaal voorspoedig dit seizoen, het had alleen nog een omloop beter gekund in de PC-finale, maar verder moet er ook maar niet teveel druk op het behalen van punten."