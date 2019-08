Uitdagingen voor Easterein na herindeling: "woningbouw en bedrijvigheid zitten op slot"

Toch worden er ook kritische noten gekraakt door dorpsbewoners. Zo ervaart dorpsbelang na de herindeling niet dezelfde steun van de gemeente Súdwest-Fryslân, zoals ze dat gewend waren in Littenseradiel. Vooral woningbouw in het dorp is maar lastig op de agenda te krijgen. Daarnaast geldt eigenlijk hetzelfde voor de uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. "Wij zijn hier geen groeikern, dus de gemeente houdt dat allemaal wat tegen. Dat is wel een uitdaging", volgens Baukje de Jong en Annemieke Dinkla van dorpsbelang. Eerder had Jan Vellinga al aangegeven dat zijn bedrijf graag in het dorp wil blijven, waarmee het al zolang is verbonden en eigenlijk ook wil uitbreiden. "Maar die kans krijgen we nu niet."