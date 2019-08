Stormram Botman kon wedstrijd Heerenveen tegen Emmen niet in winst omzetten

Jansen is teleurgesteld, vertelde hij na afloop van de wedstrijd. Aan de afgelopen twee wedstrijden had hij een goed gevoel overgehouden. Voetballend moet het beter, maar het is wel een elftal met veel energie. "Je hebt een plan voor de wedstrijd tegen Emmen. Niet opbouwen, maar over hun druk heen spelen. Maar we gingen wel opbouwen en waren slordig. Zij kregen een vrije trap en die ging binnen. In de eerste helft speelden we uiteindelijk Emmen volledig in de kaart."

Het eerste plan werkte niet omdat de ruimtes te groot waren. In de pauze werd duidelijk dat we naar voren moesten en het compact houden, zegt Jansen. "Je moet terugkomen in de wedstrijd en een goal maken. Dan hoop je dat Emmen wat meer in de war gaat raken. We hebben wel wat mogelijkheden gehad, maar te weinig, Je hoopt dat je de 2-1 kunt maken, maar dat lukt niet. "