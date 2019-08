Oplettende burger tipt politie over fietsendiefstal, verdachten aangehouden

Twee Limburgers zijn zaterdagmiddag aangehouden voor fietsendiefstal in Dokkum. Een burger had gezien dat ze een fiets in hun voertuig zetten en waarschuwde de politie. Die ging met meerdere eenheden op pad. Op de Centrale As in de buurt van Quatrebras zagen ze de auto van de verdachten en wisten ze het voertuig aan de kant te zetten.