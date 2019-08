SC Heerenveen loopt tegen eerste competitieverlies aan in Emmen

In de eerste helft hadden de Feansters het zwaar in Emmen. Al na vier minuten keek de ploeg tegen een achterstand aan. Nikolai Laursen schoot binnen uit een directe vrije trap: 1-0. Ook daarna was Emmen nog een paar keer gevaarlijk. Twee keer was het Warner Hahn die redding kon brengen op pogingen van Emmen-spits Marko Kolar.

De derde keer kon Hahn een goal van Emmen niet meer voorkomen. In de 42e minuut kon Glenn Bijl, na een voorzet van Lorenzo Burnet, de 2-0 inkoppen. Heerenveen kon daar alleen een kopbal van Jens Odgaard en een schot van Hachim Faik tegenover zetten.

Op zoek naar de aansluiting

In de tweede helft ging Heerenveen met dezelfde elf spelers op zoek naar de aansluitingstreffer. Odgaard probeerde het met een hakbal, maar zijn inzet ging een paar centimeter langs de verkeerde kant van de paal. Faik zijn vrije trap ging net over.

In de 78ste minuut leek Emmen de kans te krijgen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Een overtreding van Hahn op Kolar leek uit te lopen op een penalty, maar er was gevlagd voor buitenspel van de spits.

Competitie

Door het verlies heeft de ploeg van Johnny Jansen 4 punten uit 3 wedstrijden. Volgende week zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen FC Twente op het programma.