Marit Bouwmeester na eerste dag Olympisch testevent op tweede plaats

Daarmee staat de zeilster uit Warten vijf punten achter de Hongaarse klassementsleider Maria Erdi en een punt voor Anne-Marie Rindom uit Denemarken.

Bij het olympisch testevent kunnen de zeilers van de Nederlandse ploeg ervaring opdoen met het water en de omstandigheden in Japan en kunnen ze daar hun materiaal op aanpassen. De Olympische Spelen zijn in 2020 in Japan.