Ruim een week skûtsjesilen in de IFKS eindigde zaterdagmiddag op het water bij Lemmer. De wedstrijd van zaterdag bleef tot de laatste slag erg spannend, met schipper Walter de Vries die uiteindelijk de dagwinst pakte. In het klassement was Jeroen de Vos het sterkst; hij werd voor de tweede keer in zijn leven IFKS-kampioen. Een overzicht van zaterdag met hoogtepunten en interviews bekijk je hieronder.