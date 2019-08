Winst en verlies voor Friese clubs in beker, ONS Sneek niet in actie

Harkemase Boys had niet een goede start en kwam in de vijftiende minuut op een 1-0 achterstand door een goal van Lulinho Martins. Niet veel later kwam de ploeg van trainer Hans de Jong op gelijke hoogte door een goal van Henny Bouius. De 1-1 was ook de ruststand.

Leiding

In de tweede helft pakte Harkemase Boys in de 70ste minuut de leiding door een goal van Gerald Postma. Tien minuten later was het invaller Kevin Bakels die met een goede actie de 3-1 maakte. Vlak voor het eind leek het nog even spannend te worden door de aansluitingstreffer van VVSB, maar Dennis van Duinen maakte in de extra tijd een eind aan de spanning door de 4-2 te maken.