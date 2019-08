Hoe staat het met het IFKS-klassement voorafgaand aan de laatste wedstrijd?

In de tweede wedstrijd afgelopen vrijdag heeft de Woeste Anne een protest gewonnen tegen de Goede Verwachting. Die laatste valt daarom weg uit de uitslag en krijgt 17 punten. De rest, waaronder de Wylde Wytse van Sikke Heerschop, schuift een plaats op. Dat betekent dat in het klassement het gat tussen de nummer 1 en 2 nog iets kleiner is geworden.

De laatste wedstrijd begint om 14.30 uur en wordt wederom gezeild in Lemmer.