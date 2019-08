Friese bedrijven betrokken bij bouw AZ-stadion en parkeergarage

Romkes berekende in beide gevallen de sterkte van de lasverbindingen. Zoals bekend is het dak van het AZ-stadion ook gedeeltelijk ingestort. Het laswerk zelf is uitgevoerd door het bedrijf Jan de Roos Montage uit Lemmer, dat nu failliet is. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam de instorting van het dak van het AZ-stadion door verkeerde verbindingen. Verder werkte het failliete Hardstaal uit Lemmer ook mee.

Uit onderzoek van NH Nieuws zou blijken dat Romkes in Wormerveer een standaarddikte van de lasnaad had aangehouden, terwijl een zwaardere verbinding noodzakelijk was geweest.