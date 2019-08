Bieten moeten van het land, honderden chauffeurs gezocht

Opdrachtgevers komen samen op zo'n ontmoetingsdag om persoonlijk te praten met belangstellenden. Ze kunnen dan direct zien of iemand geschikt is voor de baan. Gemiddeld gaat één op de vier door. Er is één transporteur die zowat honderd chauffeurs nodig heeft. Er is wel een vaste ploeg chauffeurs, maar er vallen altijd mensen uit en er kunnen ook altijd meer bij.

Werfftalent werkt wel vaker voor de bietencampagne. "Wij plaatsen wel vacatures, vertelt een medewerkster. Maar het enige wat we terugkrijgen is een factuur. "Maar ze zijn creatief", gaat ze verder." Zo delen ze rond etenstijd briefjes uit bij chauffeurscafé's en hebben ze spotjes op de regionale omroepen en in het chauffeursprogramma op 100% NL.

Ze krijgen aanmeldingen van fitte mensen die al met pension zijn. Zij willen aanvankelijk niet de hele week werken, maar enkel een paar dagen. Dat betekent dat er dan niet drie mensen continu op een vrachtwagen zitten, maar vier. Voor de planning is dat een grote uitdaging, maar het lukt alle jaren weer, zegt de medewerkster.