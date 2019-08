Zoektocht naar identiteit op nieuwe jeugdcultuurschool Burgum

Bruinsma groeide op in Kollumerzwaag. Hij miste in die regio een plek waar hij kon ontdekken wat hij wilde op het gebied van cultuur. Samen met theater- en muziekmaker Adriaan Groffen heeft hij de jeugdcultuurschool opgezet.

"Zowel achter als voor de schermen komt aan bod", vertelt Adriaan Groffen, directeur van Het Achterland. "Van acteren tot het vormgeven van een flyer of het opstellen van een begroting voor de toekomstige producties die we gaan maken." De opleiding duurt vier jaar en is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Iedere zaterdag kunnen ze terecht in de voormalige zuivelfabriek. Er is een oefenruimte die ze delen met een dansschool. Verder komt er een theaterzaal waar de producties opgevoerd kunnen worden.

Het is niet gemakkelijk om geld los te krijgen voor het nieuwe initiatief. "De provincie staat helemaal achter ons, maar van fondsen krijgen we helemaal niks. Zij geven vooral subsidies aan projecten en dit is iets structureels." Plaatselijke ondernemers hebben wel sponsorgeld beschikbaar gesteld, maar "meer sponsoren zijn altijd welkom."