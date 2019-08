FAT MAN'S TSJUSTERNIS 090845

Mechanisch en slaafs vertonen zij doodgewoon

hun algoritmische kunsten, in dienst van

de heren meneren, op hoge toon

bevelend, let's drop the Big One and see

what happens, son, alles voor het vaderland!

O, zotteklok Gods, nooit is de hand ver

van de atoomknop. Báts. Wat in feest.

Duister de helse kelders van de geest.

Vertaling: Elske Schotanus