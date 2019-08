Voormalige zuivelfabriek Burgum wordt culturele en innovatieve broedplaats

De Jeugdcultuurschool gaat in september beginnen in de fabriek en dansschool ModèstoDûns krijgt er ook een plek. Verder krijgt Burning Baarch er deze herfst een restaurantfunctie. Verscheidene culturele ondernemers huren een ruimte in de voormalige zuivelfabriek. Van het geld dat de huur opbrengt, is al een en ander opgeknapt. Er is inmiddels al veel asbest gesaneerd. Een groot deel van het dak is vernieuwd, net zoals kozijnen en deuren. De fabriek wordt verwarmd door middel van op hout gestookte ketels. Deze zijn al geplaatst.

Grote hallen

Er zijn nog plannen voor de twee grote hallen. De hal waar nu de rommelmarkt wordt gehouden, moet een plek worden waar lokaal voedsel, zoals kaas, kan worden geproduceerd en streekvoedsel kan worden verkocht. De andere hal moet een plek worden voor binnenactiviteiten. Het idee is dat de voormalige fabriek een verbinding krijgt met het vernieuwde park aan de overkant van het water. Daar is ook een groot parkeerterrein.