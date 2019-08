Cambuur bouwt een feestje: "Het was weer ouderwets"

Na afloop lijkt de wedstrijd op papier een makkelijke overwinning, toch was dat volgens Mühren niet het geval. "We weten dat Go Ahead een goeie ploeg is. Maar vanaf minuut een zaten we er kort op, en dat resulteerde in deze mooie avond."

Trainer Henk de Jong was erg blij met het resultaat: Dit is mooi voor onze groep, voor de club, en het was weer ouderwets!" Met name het publiek heeft vrijdagavond indruk gemaakt op De Jong. "Het was gewoon de twaalfde man, vanaf seconde één. Dat is waar we voor spelen, dat de mensen het leuk vinden. Dan vinden wij het zelf ook leuk, en pakken we veel punten."