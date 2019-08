Onderzoekers slagen er in om zeegras te planten bij waddeneilandje Griend

Die grotere schaal is nodig omdat groot zeegras dat zo nu en dan boven water komt, na een jaar dood gaat. Het zaad dat daar uit komt moet dan weer voor een nieuwe generatie zorgen. Dat maakt het wel wat kwetsbaarder voor bijvoorbeeld een hete zomer of koude winter.

Mede daarom wordt er ook gekeken naar klein zeegras. Dat blijft gewoon in leven. Voor het kleine gras geldt wel dat het zaad veel lastiger te vinden is in het wild en moeilijker te planten is. Dit jaar is er wel klein zeegras bij Griend gezaaid en ook dat doet het goed.