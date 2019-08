IFKS: Osinga, De Vos, Van der Weijden, Tjoelker en Brouwer pakken winst

Spanning en kampioenen, zo is de wedstrijddag van de IFKS van vrijdag het best samen te vatten. Terwijl er in de Kleine-A en in de B-klasse al kampioenen bekend zijn, is het in de andere klassen juist zeer spannend. De winst van vandaag ging in de Grote-A naar Eelkje II en de Jonge Jasper. En in de Kleine-A was het De Reuzen die er met de winst vandoor ging. De Sterke Jerke was de winnaar in de B-klasse, terwijl er in de C-klasse winst was voor De Drie Gebroeders.