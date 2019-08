Vogelspotters massaal naar Westhoek voor bijzondere strandloper

Uit het hele land kwamen spotters om dat met eigen ogen te zien. Door klimaatverandering worden er steeds meer vogels aangetroffen die hier eerder nooit kwamen.

Maar volgens de spotters is de kans dat de Alaskastrandloper daar bij hoort niet groot. De meeste 'nieuwe' vogels komen uit het zuiden.

De Alaskastrandloper broedt normaal in noordelijk Alaska en het noordoosten van Siberië. De kans dat de vogel in Nederland terug komt is klein.