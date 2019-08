Partij voor de Dieren stelt Kamervragen over brand Niawier

Volgens de beide Kamerleden moet het kabinet maatregelen nemen die branden in dit soort stallen kan voorkomen. De Kamerleden zijn van mening dat het kabinet te weinig doet aan het voorkomen van branden in stallen. Verder wil de partij weten of de boer in Niawier aan alle wettelijke voorschriften voldeed en of er in Niawier genoeg was gedaan aan brandpreventie.

Bij het eerste onderzoek na de brand werd al snel duidelijk dat de stallen in Niawier kortgeleden nog waren geïnspecteerd, en dat ze aan alle eisen voldeden.

De Partij voor de Dieren wil ook nog weten of er kippen aan het vuur zijn ontsnapt, en wat er met deze dieren gaat gebeuren.