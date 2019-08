IFKS: Skûtsje Eelkje II wint bij Lemmer

Schipper Jeroen de Vos uit Heeg is blij met de overwinning in de Lemster Baai. Toch was de voorbereiding niet ideaal. "We hadden onze fok gescheurd bij de vorige start", zo vertelt hij. "We konden nog snel een andere fok erop zetten en daar hebben we gelukkig goed mee gezeild."

Of dat het geluk van de kampioen is? "Dat kan ik nog niet zeggen. We zijn nog geen kampioen, dus we kunnen pas achteraf zeggen of dat ons het kampioenschap gaat opleveren."

Eerste plaats

De Vos staat nu op een gedeelde eerste plaats met Sikke Heerschop. Extra spanning gaf dit nog niet voor de schipper van de Eelkje II. "Ik heb nog geen last van kampioenskoorts. Maar misschien morgen wel."