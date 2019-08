Fryslân Fêstlein: De IFKS is veel mooier dan Mallorca

"Deze foto is genomen op het moment dat we voeren", begint Sietse zijn verhaal trots. "We voeren met het skûtsje de Goede Verwachting van de familie Van der Vaart uit Stavoren naar Heeg."

Sietse vaart al 26 jaar mee op het skûtsje van de familie. "Ik ben als 14 jarige jongen begonnen omdat ze een bemanningslid nodig hadden. Ze vroegen toen aan mijn vader of zijn zoon ook sportschoenen aan had", lacht Sijtema. "Natuurlijk had ik dat."