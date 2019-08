Freedsmerk over oud worden: "Myn moeke is 102 en het noait naar skoal weest!"

Over die cijfers bestaat op de vrijdagsmart veel twijfels: "Dat is lulkoek! Myn moeke is 102 en het noait naar skoal weest!" Ook werd opgemerkt dat 'rechters en dokters veel aan die drugsrommel zitten, dus kom mij niet aan met verhalen dat zoiets zo gezond is?" Anderen kunnen het zich wel voorstellen: "Misschien dat mensen met een lagere opleiding minder zicht hebben op een gezonde levensstijl of te weinig geld hebben voor goede medische zorg." Een ander vertelde dat hij wel een hoge opleiding had geprobeerd, maar dat dat niet was gelukt. "Daar dan toch mee doorgaan was ook niet goed geweest." De groenteboer maakt zich er niet zo druk om: "Een hoge opleiding zit er bij mij niet in, dus ik zal morgen wel omvallen."