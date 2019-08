Rijkswaterstaat: "Er is maar één bedienpost, bij storing hebben alle bruggen er last van"

Na ruim drie uren lijkt de stroomstoring bij de bruggen over het Prinses Margrietkanaal voorbij te zijn. Een voor een werden de bruggen door monteurs gerepareerd. Alleen Blauwverlaat, Kootstertille en Burgum zijn nog problemen.

"Daar werken de camera's nog niet", zegt Schaafsma. "En dat is essentieel voor de bediening van de brug. Zodra dat verholpen is, dan is de storing voorbij." In de tussentijd worden die bruggen handmatig bediend.