14-jarige Leroy wil jeugd betrekken bij Indië-herdenking

Leroy sprak donderdag bij de jaarlijkse Indië-herdenking in Heerenveen. Zijn opa Bob zat in een 'Jappenkamp' en kon dat volgens Leroy overleven omdat hij zo lekker kon koken. Daarom waren de Japanners net wat zuiniger op hem. "Vrede is niet vanzelfsprekend", zo zei Leroy in zijn speech. "Ik ben de veteranen dankbaar dat zij een einde aan de oorlog maakten. Zo kregen de mensen hun vrijheid terug. Dank u!"

Van der Zwan

Leroy kreeg een groot applaus van de aanwezige veteranen en hun nageslacht. Ook burgemeester Van der Zwan sprak bij de herdenking en legde een relatie met zijn eigen familiegeschiedenis. "Voor ons was 15 augustus de dag waarop de échte bevrijding werd gevierd." Van der Zwan was duidelijk ingenomen met de betrokkenheid van Leroy, die hij dan ook introduceerde als "mijn jonge vriend".