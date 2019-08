Deze week in onze provincie: Visserijdagen, paalzitten en Imaginarium

Makkumer Visserijdagen

Tot en met zaterdag 17 augustus zijn in Makkum de Visserijdagen. Er is in het centrum van het vissersdorp van alles te beleven: het palingroken, theater, de vlootschouw en nog veel andere dingen. Ook is er elke dag live-muziek en vermaak voor de kinderen. Meer informatie over de Visserijdagen is te vinden op hun website.