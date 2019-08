VIDEO: De onstuimige IFKS-wedstrijd op het Tsjûkemar bij Echtenerbrug

De IFKS-wedstrijd van donderdagmiddag op het Tsjûkemar bij Echtenerbrug stond in het teken van meerdere aanvaringen. Het was een onstuimige wedstrijd, die uiteindelijk vrij eenvoudig werd gewonnen door schipper Ulbe Zwaga van het skûtsje Waaksdom. Onder meer de Emanuel, van schipper Merijn Olsthoorn, kwam in botsing met Ut 'e Striid fan Gerrit Huisman. Het ging ook bijna mis door een linke actie van Klaas Kuperus uit Makkum. Hij draaide te laat door en kwam bijna in botsing met winnaar Zwaga. Hieronder het overzicht van de donderdag.