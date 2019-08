Opstelling SC Heerenveen blijft gelijk tegen FC Emmen

De energie en het enthousiasme van de jonge ploeg slaat over op het publiek. Het chagrijn wat de laatste jaren over Heerenveen hing, is na twee wedstrijden al bijna verdwenen. Johnny Jansen: "Als ik hier door het stadion loop, dan zijn de mensen enthousiast. Daar ben ik superblij mee. Het is mooi om samen iets neer te zetten waar het publiek zich in herkent."

Hoog verwachtingspatroon Mitchell van Bergen

"Ik denk dat we supergoed zijn begonnen", zegt Mitchell van Bergen. "Het grote verschil met vorig seizoen is dat we toen met Sam Lammers en Michel Vlap twee spelers hadden die er echt uit sprongen. Dit jaar zijn we meer een team."

Er wordt dit seizoen veel verwacht van Van Bergen. Sommige mensen denken dat hij, nu Lammers en Vlap de club hebben verlaten, de man is die het verschil kan en moet maken. Maar Van Bergen denkt daar anders over. "Ik denk niet dat ik de enige ben die het verschil moet maken. Je moet kijken naar het hele team. Natuurlijk wil ik heel belangrijk zijn en veel rendement hebben, alleen leg ik die druk niet bij mij neer."

"Mijn rendement moet dit seizoen wel echt hoger", zegt Van Bergen. "Met Jens (Odgaard) hebben we een spits die goed is in de zestien. Ik denk dat ik op hem heel veel voorzetten kan geven. Ik denk dat mijn assists hoger moeten en goals hoop ik zoveel mogelijk mee te pikken. Ik hoop een stuk of tien."

FC Emmen

Emmen heeft een slechte start gemaak. De ploeg van Dick Lukkien heeft nog geen enkel punt gepakt. Van zowel FC Groningen (0-1) als van Ajax (5-0) werd verloren. Op basis van de ranglijst is Heerenveen favoriet, als is Johnny Jansen daar niet gerust op.

"Dat wordt zeker geen 'makje'. Ze hebben een rechtsback die graag mee opkomt, een buitenspeler die aan de binnenkant speelt, ze hebben middenvelders die graag aan de bal willen komen, ze hebben een grote sterke spits. En Michael de Leeuw maakt veel diepte en is goed in de '16'. Ze hebben gewoon een heel aardig ploegje dat moeilijk te verslaan is."

Verwachte opstelling: Hahn, Floranus, Botman, Dresevic, Woudenberg, Faik, Kongolo, Ejuke, Van Bergen, Odgaard en Bruijn.