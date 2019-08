Ondernemers Noardeast-Fryslân zetten toeristische pareltjes op de kaart

Spreiding recreatie

Fokkens is blij met de opgedane informatie. "We gaan binnenkort beginnen met de Startnotitie Recreatie & Toerisme voor de Staten. We hebben al aangegeven dat we ons meer willen focussen op spreiding van recreatie in de provincie, maar ook het gehele jaar door. Dus niet alleen de zomer, maar ook in de winterperiode. Ik zie dat de ondernemers hier in Dokkum al ontzettend veel doen om de toeristen hier naar toe te trekken en dat is zeker een compliment waard."