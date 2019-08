Wachtlijsten voor hospices in Fryslân

Fryslân heeft vijf hospice-locaties met 23 kamer. Zes in Leeuwarden, vier in Harlingen, drie in Heerenveen, vier in Sneek en zes in Drachten. Maar er zijn meer mensen die gebruik willen maken van een hospice. Momenteel is er zelfs een wachtlijst.

Tekort aan zorgverleners

Eenvoudig op te lossen is het probleem niet, zegt Van Boxtel, door bijvoorbeeld een paar kamers bij te bouwen. Want er is een tekort aan zorgverleners. Het komt in de praktijk vaak aan op creativiteit binnen de zorgsector. Van Boxtel constateert dat er eigenlijk altijd een oplossing gevonden wordt, omdat werknemers in de zorg creatief zijn en vanuit hun betrokkenheid altijd alles doen om een oplossing te vinden.

Yttje Hoekstra van Molenaar Klein hospice in Harlingen herkent de situatie die Van Boxtel schetst. In Harlingen is momenteel geen tekort aan plaatsen. Maar als dit wel zo is, wijkt het hospice voor een extra plaats vaak uit naar verpleeghuis De Spiker, waar het hospice is ondergebracht.

Elkaar opzoeken

Volgens Hoekstra is creatief denken en elkaar opzoeken de beste manier om de problemen aan te pakken. Overleg tussen ziekenhuis en thuisszorg en hospices kan vaak voor een oplossing zorgen.