Cambuur in dezelfde opstelling tegen Go Ahead Eagles

De Jong keek donderdag nog kort terug op de wedstrijd tegen De Graafschap. "De pijnpunten? Duels winnen en tactisch goed voetballen, daar ging het vorige week vooral in de tweede helft niet goed. Wij weten dat het beter moet. Maar het is een jonge groep en het moet groeien, want we willen wel stappen maken. En denk erom: we willen ook punten pakken he! Dat is wel lekker hoor."

Twee volksclubs

Met Go Ahead Eagles als tegenstander staan er vrijdagavond in het Cambuurstadion twee volksclubs tegenover elkaar. En Go Ahead Eagles heeft een goede ploeg, zo zegt De Jong. "Er zit een hoop routine in. Het wordt weer lastig. Maar ik hoop dat er een hoop publiek komt en dat die de nodige steun kunnen geven."