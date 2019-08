Nieuwe gaswinplannen voor gemeente Smallingerland kunnen doorgaan

Juridisch steekspul

Donderdagmorgen vertelde Oebele Feenstra van dorpsbelang De Wilgen/Smelle Ie dat hij verwacht dat het een juridisch steekspel wordt. Net als veel andere Friese gemeenten is Smallingerland tegen nieuwe gaswinning. De gemeente heeft dit vorig jaar vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarin staat dat er geen gaswinning meer is toegestaan in het buitengebied.

De minister kon hier bezwaar tegen maken, maar heeft dat niet gedaan. Juridisch gezien kan er dan geen bezwaar meer worden gemaakt bij de Raad van State, maar volgens de Raad van State maakt dat in dit geval niet uit.

De uitspraak van de Raad van State is over ongeveer zes weken.