Wat ligt er op de bodem net buiten Stavoren?

Tegenwoordig is het IJsselmeer een redelijk rustig stuk water. Maar dat was heel anders, in de tijd dat het meer nog de Zuiderzee was zijn er vaak schepen in de problemen gekomen. Een daarvan is de Stavoren 18. Enkele kilometers uit de kust van de stad moeten de restanten liggen.

Het wrak is jaren geleden met sonarapparatuur ontdekt door de vrijwilligers van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water. Ze zijn al sinds 1999 bezig met de Stavoren 18. Vrijwilligers duiken regelmatig op het plek waar het schip is gezonken, en bij die duikexpedities zijn ook al enkele zaken boven water gehaald, zoals een lepel uit 1751.

Het onderzoek van komende week moet in beeld brengen of er nog wat van de schipconstructie is te zien, en of er nog andere zaken op de bodem liggen.

Meedoen aan onderzoek

De Rijksdienst wil het onderzoek gebruik om mensen met interesse in onderwaterarcheologie bij hun werk te betrekken. Mensen krijgen de kans om te oefenen als amateur archeoloog, in vrij ondiep water en met maar een beetje stroming. "Vanwege de strenge regelgeving voor duiken op wrakken is dit een unieke kans om ervaring op te doen", zegt archeoloog Yvonne Boonstra van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Het wrak blijft op de bodem liggen en wordt in kaart gebracht. Als blijkt dat de Stavoren 18 bescherming nodig heeft tegen bijvoorbeeld de stroming, dan dekken de duikers het plek voor een gedeelte af met steigergaas en grond.

Het is niet de eerste keer dat er een historisch schip uit Stavoren is gevonden. In 2014 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar Stavoren 17 (pdf), die ook vlak voor de stad in het water ligt.