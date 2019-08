Weer pech bij schipper Brouwer: "In twee dagen meer meegemaakt, dan in de laatste 25 jaar"

"We draaiden over stuurboord naar bakboord om te starten. Een stevige windvlaag kwam in het zeil en daar lagen we om", vertelt Brouwer lachend. Maar dat was voor hem geen reden om op te geven. "Als wij kunnen zeilen, dan gaan we zeilen, dacht ik toen. In tien minuten stonden we ook weer overeind. Dat was helemaal top."

Maar toen moest er ook nog een wedstrijd worden gezeild. Brouwer: "Dan moet je je hoofd er wel bij houden. Het tuig en de fok omhoog en gaan." Tegen elke verwachting in werd het skûtsje uiteindelijk ook nog negende en dat is volgens Brouwer nog niet eerder gebeurd.