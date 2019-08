Presentatie van reddingsactie Sybrandy's Speelpark

Jaarsma, eigenaar van strandpaviljoen de Hege Gerzen in Oudemirdum, wil alle attracties opkopen en verplaatsten naar zijn terrein. "Het is een spannende tijd, over elf dagen zal het park definitief sluiten."

In april van dit jaar werd bekend dat het attractiepark definitief zijn deuren zou sluiten. Eigenlijk zouden de attracties op 1 augustus al worden aangemeld bij het veiligheid, maar even daarvoor melde Jaarsma zich. Dat was zo laat, omdat er eerder nog andere potentiële kopers waren.