Herdenking Gerard van het Reve: na 14 jaar nog steeds belangstelling

Gerard Kornelis van het Reve is een Nederlandse schrijver en dichter. Zijn bekendste werken zijn De Avonden, Werther Nieland, Op weg naar het einde en Nader tot U. Samen met Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans wordt hij tot De Grote Drie van de naoorlogse Nederlandse schrijvers gerekend.

In 1964 verhuist hij naar het Friese Greonterp waar hij woonde met zijn levenspartner Willem Bruna van Albada en later ook Henk van Manen, die later met elkaar getrouwd zijn. Hij noemt zijn huis in Greonterp 'Huize Het Gras'.