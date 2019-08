Elias van der Sloot (75) heeft straks geen rijbewijs meer door problemen bij het CBR

Elias van der Sloot is één van de mensen die hier mee te maken heeft. Hij wordt op 10 september 75 jaar en dan is het rijdbewijs niet geldig meer. Van der Sloot is al sinds maart bezig om zijn rijdbewijs te verlengen, maar hij heeft nog steeds geen duidelijkheid.

"Ze hebben het te druk en te weinig personeel", zegt hij. Van der Sloot heeft contact gezocht met het CBR en kreeg te horen dat het in behandeling was. Daarna heeft hij nooit weer een bericht van het CBR gekregen over zijn rijbewijs. Zoals het nu lijkt lukt het ook niet meer voor september.

Het risico om dan toch in de auto te stappen neemt hij ook niet. "Dan moet de vrouw alles maar doen. Daar heb ik geen zin in. Als je een boete krijg of van de weg gehaald wordt, dat moet je ook niet hebben en zo hoort het ook niet."