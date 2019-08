Ritsma racet met motor tegen paarden op strand bij Lemster paardenfeest

In totaal duurde Friesians@theBeach zo'n anderhalf uur. Het zou nog iets langer duren, maar door het weer moest de organisatie het laatst onderdeel afgelasten. "We hadden nog een defilé waarbij alle paarden en rijders nog een keer terug zouden komen, maar dat hebben we niet meer gedaan. Het weer heeft ons parten gespeeld. We wilden het nu ook niet langer laten duren dan nodig, legt Van der Kooi uit.

Toch bleef een grote groep toeschouwers, ondanks de regen, staan tot het eind. Voor de organisatie genoeg reden om te proberen het evenement volgend jaar opnieuw te houden.