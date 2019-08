Kaatser Dylan Drent twee wedstrijden geschorst: aan verkeerde wedstrijd meegedaan

In Easterein was die dag een door-elkaar-loten-partij. Drent en een aantal andere kaatsers waren daarover van tevoren gewaarschuwd per mail. Toch kaatste Drent in Leeuwarden. Hij won de Horecapartij op het Oldehoofsterkerkhof.

Omdat hij meedeed in Leeuwarden moet hij nu twee wedstrijden missen. Dat zijn de beide hoofdklassepartijen op de Van Aismadagen in Bitgum. De kaatser kan nog wel tegen de schorsing in beroep gaan.