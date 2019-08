Fries houdt klimaatspeech op festival Sziget: "Investeren in treinnetwerk"

Het optreden op Sziget was de aftrap van de petitie. Die petitie is niet alleen van Van der Meulen en Rosa Anders, maar het gaat om de totale jongerenbeweging. "Je ziet het ook in andere Europese landen ontstaan, met grote protestmarsen. Dat moet ook zorgen voor meer ambitie bij de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie." Jongerenbewegingen uit onder andere Duitsland, België en Engeland staan ook achter de petitie.

Treinreizen nu nog duur en onpraktisch

Zelf is Van der Meulen tot zijn spijt met het vliegtuig naar het festival in Hongarije afgereisd. "Ik wilde heel graag met de trein gaan maar dan kom je erachter hoe slecht dat geregeld is. Met de trein zou ik 16 uur onderweg zijn en had ik zes overstappen moeten maken. Dat paste niet in mijn agenda, tijdtechnisch kwam dat niet uit." Het was achteraf maar goed ook dat Van der Meulen niet met de trein reisde, want dan had hij het festival niet gehaald: "Toen ik aankwam, bleek dat er heel veel sporen waren uitgevallen."

Oplossingen voor zulke problemen staan daarom ook in de petitie: "Meer investeren in een Europees treinnetwerk. Dan worden juist dit soort verbindingen gemakkelijker én goedkoper dan vliegen. Een vliegticket is nu nog drie keer zo goedkoop als deze reis met de trein. Dan kun je ook niet van mensen verwachten dat ze zomaar overstappen op de trein. Daar moet hard aan gewerkt worden."