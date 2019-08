IFKS wil vrijdag twee wedstrijden houden in Grote A-klasse

"Als het qua weer mogelijk is, wordt er binnen tien minuten na de finish aangegeven of de inhaalwedstrijd doorgaat", zegt Irma Lok van de IFKS. "Dat wordt vrijdagmiddag pas besloten."

Normaal gesproken worden de wedstrijden op woensdag ingehaald. Deze keer werd op woensdag al de wedstrijd van afgelopen zaterdag ingehaald, toen de wind spelbreker was op het IJsselmeer.

Wedstrijd werd dinsdag stilgelegd

Dinsdag was het dus al de tweede wedstrijd dit jaar die niet doorging. De zeilers in de Grote A-klasse begonnen nog wel, maar de wedstrijd werd halverwege stilgelegd. Dat kwam doordat de baan er door de wind niet meer goed in lag. Later opnieuw starten lukte ook niet, omdat de wind niet stabiel was.

Wylde Wytse aan kop

De skûtsjes in de Grote A-klasse hebben nu dus nog maar drie volledige wedstrijden gezeild. De Wylde Wytse van schipper Sikke Heerschop is in het klassement koploper. Zij wonnen een wedstrijd en werden tweemaal derde.

Woensdag bij Echtenerbrug ging de overwinning naar Ulbe Zwaga en de Waaksdom. In het klassement staan ze er niet goed voor, omdat ze twee keer geen uitslag hebben neergezet. Zondag kwamen ze niet over de finish vanwege een gewond bemanningslid. Maandag werden ze gediskwalificeerd, na een protest van de Jonge Jasper.

Zwaga liet woensdag na zijn overwinning zijn ongenoegen blijken over de diskwalificatie van maandag: