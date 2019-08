Renovatiebeurt Arrivatreinen: ze worden lichtblauw

De treinen krijgen niet alleen een andere kleur, ze krijgen ook 'batterijpakketten'. Die zorgen ervoor dat de motoren op de eindstations uit kunnen. De treinen blijven op diesel rijden.

Het eerste treinstel dat wordt omgebouwd, is in maart al uit de dienstregeling gehaald en naar Polen gebracht. Daar wordt een deel van de treinen gerenoveerd. Aan de anderen wordt in Nederland gewerkt.

Achttien nieuwe

Arriva heeft momenteel 51 treinen in het noorden en daar komen vanaf eind volgend jaar achttien bij. Die achttien nieuwe treinen rijden op biodiesel en krijgen een 'pantograaf'. Daarmee kunnen ze op stroom blijven rijden, mocht het spoornet in Noord-Nederland bovenleidingen krijgen.

Deze maand komen er nog twee treinen van Arriva uit Gelderland naar Fryslân. Die vervangen twee toestellen die eerder in onbruik zijn geraakt door ongelukken. De twee 'Gelderse' treinen hebben geen wc's. Ze gaan rijden tussen Leeuwarden en Harlingen-Haven en tussen Leeuwarden en Stavoren.