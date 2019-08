In 1979 verdronken reddingspaarden herdacht op Ameland

Op 14 augustus 1979 raakte de wagen met de acht paarden in een mui en werd die de diepte in getrokken. Dat gebeurde bij het helpen van een Duits jacht. De acht paarden verdronken allemaal in de zee.

"Tijdens de lancering van de reddingsboot liep een aantal zaken samen, waardoor de wagen doorrolde", vertelt Piet IJnsen, van het toenmalige reddingsteam.

"Later bleek dat er een gat voor de kust was. Daardoor zijn de paarden meegezogen in de diepte. Het hele eiland was volledig in diepe rouw."

Herdenking

Het drama heeft een grote invloed gehad op de mensen op het eiland. Woensdagavond worden er bloemen bij het graf van de paarden gelegd en wordt het drama herdacht.