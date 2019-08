Fierljeppen in nationale competitie gaat woensdag niet door

Volgens het weerstation van de vliegbasis is het vanavond niet twee uur achtereen droog. De wedstrijd is in eerste instantie verplaatst naar donderdagavond om 18.00 uur. Om 15.00 uur donderdag valt daarover een definitief besluit.

In de nationale competitie strijden de beste Friese ljeppers tegen de besten uit Holland.