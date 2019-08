Schipper Ulbe Zwaga wint inhaalwedstrijd IFKS bij Echtenerbrug

Het is de eerste overwinning voor Zwaga in de Grote A-klasse van de IFKS. Schipper Zwaga van het skûtsje Waaksdom ging al vanaf het begin van de wedstrijd aan de leiding, met Jaap Hofstee van 't Swarte Wief in het kielzog.

Podium

Hofstee eindigde woensdagmiddag als tweede. Op de laatste podiumplaats eindigde schipper Sikke Heerschop van de Wylde Wytse.