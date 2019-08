IFKS: koplopers Kleine A-, B- en C-klasse blijven winnen

C-klasse

Henk Regts won met de Grutte Pier al de eerste twee wedstrijden in de C-klasse. Dinsdag werd hij een keer tweede, maar woensdag bij Echtenerbrug kwam Regts weer als eerste over de finish. De tweede plaats was voor Harmen Brouwer met de Drie Gebroeders, die in het klassement ook stevig tweede staat. Hij was de enige die tot nu toe een keer boven Regts is gefinisht. Steven Zijsling is woensdag derde geworden en staat ook op die plaats in het klassement.