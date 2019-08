6.700 zonnepanelen op dak Sportstad Heerenveen

Het bedrijf Zonel Energy uit Heerenveen heeft de opdracht van de zonnepanelen gekregen. Dat bedrijf heeft ook de zonnepanelen geleverd die op het dak van Thialf en de Elfstedenhal liggen.

AZ-stadion

Afgelopen zaterdag is het dak van het AZ-stadion voor een deel ingestort. In 2015 werden in Alkmaar zo'n 1.700 panelen geïnstalleerd. Vermoedelijk was het AZ-stadion niet berekend op zonnepanelen. Sportstad Heerenveen heeft van tevoren goed onderzocht of het dak wel de zonnepanelen kan dragen.